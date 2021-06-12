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суббота, 12 июня 2021 13:08

На границе с Беларусью пройдут митинги

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На границе с Беларусью пройдут митинги
Белорусов в Украине зовут на протест. Фото: Reuters

12 июня 2021 года в Украине пройдут митинги против режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об акции на границе заявил один из ее главных организаторов, руководитель "Национального антикризисного управления" Павел Латушко, передает "Еспресо".

Белорусов, находящихся в Украине, приглашают сегодня на пограничные пункты Доманово-Мокраны и Новые Яриловичи Новая Гута.

Добавили, что в Доманово и Новых Яриловичах могут блокировать автомобильное движение.

Акция продлится также в четырех местах в Польше и на одном пунктов перехода в Литве. Хочет присоединиться также белорусская община в Латвии.

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Участники протестов требуют усилить санкции против режима Лукашенко, чтобы тот освободил около 500 политзаключенных, прекратил репрессии, и добровольно ушел с должности. От режима требуют снять запрет на въезд белорусов из-за границы.

Власти Литвы строят первый лагерь для беженцев из Беларуси. Палаточный городок будет расположен на границе с белорусской стороной. Лагерь обустроят в городе Пабраде в связи с переполнением Центра регистрации иностранцев.

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Дата
12
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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