На границах Украины со странами ЕС образовались традиционные огромные очереди

Очереди на украинско-словацкой границе / Getty Images

Из-за грядущих праздников, Рождества по Григорианскому календарю, украинские работники массово возвращаются домой из стран Евросоюза.

Особенно из Польши, Германии и Чехии. Следовательно, на пунктах пропуска образовались огромные очереди на въезд в Украину. Больше всего на пункте пропуска с Польшей "Корчева-Краковец". Об этом сообщает ТСН.

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В очереди в Украину с польской стороны сотни машин. Это еще не пик, говорят пограничники. Прогнозируют, что 24-25 декабря больше украинцев будет возвращаться домой. К этому, утверждают украинские пограничники, они уже приготовились.

"Мы приняли ряд мер по ускорению оформления граждан. В частности, были выставлены дополнительные пограничные наряды, открыты отдельные дополнительные полосы движения. За 12 лет. оформляем где-то 750 транспортных средств", - говорит начальник отделения инспекторов пункта пропуска "Краковец" Сергей Верельник.

Каждый год накануне и после Рождества на границе образуются большие очереди. Работники массово возвращаются домой. Люди часто стоят в очереди по шесть-восемь часов. 1 год. польские и украинские пограничники оформляют в среднем 50 автомобилей.

Около 34% украинцев пересекали украинскую границу хотя бы раз в последние четыре года, с 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" с "Киевским международным институтом социологии", проведенного для аналитического центра "Европа без барьеров".