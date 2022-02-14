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понедельник, 14 февраля 2022 01:05

На Донетчине в кафе расстреляли двух человек, еще двое ранены

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На Донетчине в кафе расстреляли двух человек, еще двое ранены
В результате стрельбы погиб военный Нацгвардии. Фото: Pixabay

Стрельба состоялась вчера, 13 февраля, в кафе в селе Гранитное Донецкой области.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По данным следствия, устроили стрельбу из закрепленного оружия двое военнослужащих ВС Украины.

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"В результате этого военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия и умышленного убийства двоих задержали двух человек. В настоящее время решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, мол, давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

Комиссия, которая проводит расследование обстоятельств и причин стрельбы, выявила нарушения порядка и организации несения службы и факты внеуставных отношений.

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