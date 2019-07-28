На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил

На Донбассе прошли масштабные учения Объединенных сил.

"Три дня подряд в районе проведения операции Объединенных сил проходило тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад. Тренировка состояла из нескольких этапов. Прежде всего - руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятия решений в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности. Добавим, что штабы всех уровней работали на подвижных пунктах управления ", - сообщает пресс-служба ОС.

Как отмечается, личный состав подразделений практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.

Так по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений Объединенных сил, находящихся в специальных районах отвода в соответствии с решениями ТКГ в Минске, отрабатывали совершения марша на одном из полигонов Донецкой области. Кроме того, танкисты осуществляли переправу через водную преграду по паромной переправе. А сложить эту переправу за считанные минуты - это была уже задача для подразделений оперативного обеспечения Объединенных сил.

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Пилоты вертолетов Армейской авиации, привлекались к тренировкам, отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях. А также, с помощью специального оборудования, установленного на винтокрылых машинах, выполняли упражнение с постановки минных заграждений.

Экипажи боевых самолетов Воздушных сил также приняли учасиь в учениях. В частности, фронтовые истребители МиГ-29 выполняли задачи по прикрытию воздушного пространства во время осуществления понтонной переправы танкового подразделения. А экипажи штурмовиков Су-25 отрабатывали имитацию нанесения удара по противнику, обеспечив тем самым беспрепятственное развертывание в боевые порядки танкового подразделения.

Бойцы 79-й ОДШБр отработали десантирование в акваторию Южного Буга с парашютами "купол". Прыгали с вертолета в воду.