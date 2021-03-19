На Донбассе погиб украинский военный

Погиб военный. Фото: РБК

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли позиции ВСУ у Водяного, в Facebook сообщает ОТУ "Восток".

Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимые с жизнью ранения", - говорится в сообщении.

О нарушении режима "тишины" со стороны российских вооруженных формирований сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации.

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18 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.