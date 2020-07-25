На Донбассе погиб майдановец и "афганец" Воронский

На Донбассе погиб солдат Михаил Воронский. Фото: Reuters

На Донбассе погиб солдат Михаил Воронский.

По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба 44 отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

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"Михаил Воронский, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 году на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран афганец, активный участник революции Достоинства, во время службы зарекомендовал себя с положительной стороны. в последний путь проведут Михаила Воронского в его родном селе Добривляны, что в Залищицком районе на Тернопольщине ", - говорится в сообщении.

На Донбассе погиб солдат Михаил Воронский. Фото: Facebook

В последний путь солдата проведут в его родном селе Добривляны, что в Залищицком районе на Тернопольщине.

В городе Южноукраинск Николаевской обл. попрощались с погибшим украинским воином Артемом Козием. Козий был 2001 года рождения. Матрос, военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.