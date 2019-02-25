На Днепропетровщине заработала крупнейшая солнечная электростанция в Украине

Возле села Старозаводское Днепропетровской области заработала крупнейшая и самая мощная солнечная электростанция в Украине.

"Менее чем за год в Никопольском районе свели самую большую СЭС в Украине. Она - в тройке самых мощных в Европе. На ее строительство не пошло ни копейки из государственного или областного бюджетов. Все - за счет инвесторов", - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечено, что строительство гигантского объекта развернулось в апреле 2018 на площадке площадью 400 га, вблизи села Старозаводское Никопольского района. Когда-то это был рудный карьер, и уже несколько десятилетий там ничего не добывали, а для сельского хозяйства почва была непригодной. Именно поэтому эти земли выбрали под будущую электростанцию.

В ведомстве отметили, что строительство гигантского объекта развернулось в апреле 2018-го на площадке в 400 га, вблизи села Старозаводское Никопольского района. Когда-то это был рудный карьер, и уже несколько десятилетий там ничего не добывали. Для сельского хозяйства почву был непригоден, поэтому эти земли выбрали под будущую электростанцию.

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СЭС состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

"Почти 750 тыс солнечных панелей - общей мощностью 200 МВт. За год электростанция будет производить около 280 млн КВтч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно два средних украинских города. Например, таких как Никополь и Марганец", - подчеркнули в Днепропетровской ОГА .

Эксперты прогнозируют, что этот объект будет приносить Днепропетровскому региону около 20 млн грн ежегодных налоговых поступлений. Еще 10 млн грн будут выделять на развитие социальной инфраструктуры - по программе социального партнерства. Эти средства пойдут на ремонт школ, больниц, приобретение школьных автобусов.

В Виннице открыли завод по масштабного производству солнечных панелей. На данный момент аналогов ему в Украине нет. Площадь завода составляет 6600 кв. метров. Там смогут работать 170 человек. Мощность производства составляет 200 МВт. В будущем эту цифру планируют удвоить.