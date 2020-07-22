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среда, 22 июля 2020 22:07

На Днепропетровщине обнаружили вспышку Covid-19 среди священнослужителей

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На Днепропетровщине обнаружили вспышку Covid-19 среди священнослужителей
Шесть священников госпитализировали. Фото: Reuters

На Днепропетровщине зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции с 15 случаями заболевания среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации.

Шесть священников пришлось госпитализировать, остальные находятся на самоизоляции. Об этом сообщает Днепропетровский облсовет в среду, 22 июля.

Как отмечается, круг близких контактных лиц составляет 29 человек. Сейчас 9 из них уже имеют положительный результат теста на коронавирус.

В облсовете не исключают возможность дальнейшего распространения инфекции среди священнослужителей и прихожан.

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"Поскольку только относительно первого больного во время богослужений в Днепре и Петропавловке за две недели могли принимать участие более 2000 человек", - заявил глава областного лабораторного центра Роман Чуб.

Днем ранее, 21 июля, сообщали о 673 новых случая заболевания Covid-19, 20 июля - о 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 человека. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1109 новых зараженных.

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Дата
22
июля

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