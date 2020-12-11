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пятница, 11 декабря 2020 00:32

На Covid-19 заболели заместитель Авакова и его 4-летняя дочь

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На Covid-19 заболели заместитель Авакова и его 4-летняя дочь
Заместитель главы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом. Фото: МВС Украины

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заразился коронавирусом. Также заразилась его 4-летняя дочь.

"Что касается самой эпидемии, она очень опасна, я это знаю по себе. Третий день нахожусь на самоизоляции, у меня диагноз коронавирус. Заразилась и моя 4-летняя дочь. Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в наиболее необычном месте", - сказал Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Политик переносит болезнь в легкой форме.

По состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтвердили 858714 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 371 - за прошедшие сутки.

От Covid-19 в стране умерло уже 14 470 человек (+266 сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь.

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