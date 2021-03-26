На четверых участников акции под ОП составили админпротоколы

 
Ексклюзивы
1/5
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 387
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 45
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 72
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 144
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 117
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 738
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 612
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 603
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
15
3
8
3
14
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
&quot;Шантаж и скотство&quot;: в Харькове разогнали концерт группы &quot;Жадан и собаки&quot;
"Шантаж и скотство": в Харькове разогнали концерт группы "Жадан и собаки"
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Велосипедисты выехали на протест: что требуют
Видео
Все видео
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 72
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 738
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 288
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
Просмотров: 36
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 18:08

На четверых участников акции под ОП составили админпротоколы

  Комментировать
На четверых участников акции под ОП составили админпротоколы
Административные протоколы составили еще на 4 участников акции под ОП. Фото: sud.ua

Работники полиции составили административные протоколы еще на 4 участников субботней акции под Офисом Президента в поддержку активиста Сергея Стерненка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента отмывают 3-й день: фото

"На 4 участников акции были составлены админпротоколы. В частности, 2 протокола - по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и еще 2 протокола - по части 1 статьи 195 с пометкой 6 КоАП", - сообщает пресс-секретарь Печерского райуправления милиции Оксана Тищенко.

По ее словам, полиция не разглашает данные о том, на кого именно были составлены эти протоколы.

5 человек получили подозрение за хулиганство во время акции протеста под Офисом президента Украины. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На четверых участников акции под ОП составили админпротоколы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15192
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 4 Просмотров: 6444
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 5616
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 5067
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 4932
Общество
Как экономить на коммуналке - украинцы делятся опытом
Как экономить на коммуналке - украинцы делятся опытом
 Просмотров: 333
Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили
Тернополь и Хмельницкий усиливают карантин: какие ограничения добавили Просмотров: 126
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией
Степанов угрожает больницам Укрзализныци полицией Просмотров: 252
Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку
Стало плохо на паре: врачи спасают от коронавируса студентку Просмотров: 603
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 55729
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть