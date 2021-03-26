На четверых участников акции под ОП составили админпротоколы

Административные протоколы составили еще на 4 участников акции под ОП. Фото: sud.ua

Работники полиции составили административные протоколы еще на 4 участников субботней акции под Офисом Президента в поддержку активиста Сергея Стерненка.

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"На 4 участников акции были составлены админпротоколы. В частности, 2 протокола - по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и еще 2 протокола - по части 1 статьи 195 с пометкой 6 КоАП", - сообщает пресс-секретарь Печерского райуправления милиции Оксана Тищенко.

По ее словам, полиция не разглашает данные о том, на кого именно были составлены эти протоколы.

5 человек получили подозрение за хулиганство во время акции протеста под Офисом президента Украины. Правоохранители продолжают сбор доказательной базы для привлечения к ответственности всех правонарушителей.