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четверг, 27 августа 2020 20:56

На Азовском море начался бархатный сезон: стоит ли ехать на отдых – эксперты

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На Азовском море начался бархатный сезон: стоит ли ехать на отдых – эксперты
С завешенням сезона часть объектов закрывается, но на разнообразии предложений это не сказывается. Фото: Reuters

Ежегодно десятки тысяч туристов посещают отечественные здравницы на Азовском море, чтобы отдохнуть, оздоровить организм и улучшить самочувствие. Польза от общения человека с природой, воздействие целебных природных факторов на здоровье общеизвестны, но и здесь существуют свои нюансы. Эксперты НМП "Азовское море" объяснили, когда отдых на побережье наиболее благоприятен и почему стоит ехать на Азов после 31 августа.

С приходом лета желание сменить духоту четырех стен на прохладу морских волн заставляет ехать туда, где море и песок дают ощутить прелесть горячей поры. Но часто долгожданный отдых на пляже оборачивается часами скучания в номере, дабы не получить на солнце тепловой удар вместо целебного эффекта.
Для многих возможность побездельничать, поваляться несколько часов на кровати – уже отдых. Но стоит ли ради этого куда-то ехать?

4 аргумента в пользу позднего отдыха

Безопасное солнце. Пребывание на солнце нужно организму для синтеза витамина D, но летом сильное УФ-излучение может оказаться причиной различных недомоганий и спровоцировать развитие тяжелых кожных заболеваний. С приходом осени солнце становится менее опасным, жара сменяется приятным теплом, так что не обязательно проводить полдня в номере.

Малолюдные пляжи. Людей на пляжах становится меньше, нет толчеи и "борьбы" за место под навесом. Каждый может расположиться там, где ему удобно, и даже на традиционно переполненных участках не придется загорать бок о бок с соседом. А в межсезонье и вовсе появляется редкий шанс побродить по пустынным пляжам и понаблюдать за изменениями в природе, которых не касается рука человека.

Нет массовости и столпотворения. Ситуация с коронавирусом в этом году показала, насколько важно иметь возможность "изолироваться" от общества и провести время в уединении. В разгар курортного сезона это не всегда осуществимо, чего не скажешь о сентябре. Осенью не только снижается поток отдыхающих, но и закрываются популярные места развлечений, собирающие летом толпы людей. А на курорты приходят тишина и покой.

Низкие цены. Одна из веских причин, по которой стоит отдыхать на море в бархатный сезон и межсезонье – низкая стоимость номеров. Это лучшее время для тех, кто не хочет экономить на комфорте, но склонен поберечь бюджет.

"Наш номерной фонд включает жилье разной степени комфортности, но с наступлением бархатного сезона возрастает спрос именно на комфортабельные номера со всеми удобствами. Цена на такое размещение снижается более чем на 60%, и человеку незачем арендовать жилье без удобств, если можно поселиться в современном номере с собственным санузлом и кухонной зоной за небольшие деньги. Также мы наблюдаем рост интереса к отдыху в межсезонье: с каждым годом появляется все больше желающих провести выходные или праздничные дни ближе к природе. Поэтому мы предлагаем условия для отдыха круглый год – отапливаемые номера, услуги сауны с бассейном и круглосуточного магазина", - рассказывает о работе базы отдыха "Тропиканка" в Кирилловке ее управляющий Алексей Чечель.

Широкий выбор номеров и качественный сервис

Бытует мнение, что с завершением сезона продолжает работать малое количество отелей, потому особо выбрать не из чего. Действительно, часть объектов закрывается, но на разнообразии предложений это не сказывается. Наоборот, из-за отсутствия ажиотажа есть возможность заполучить любой понравившийся номер, не обязательно бронируя его за месяц.

Кроме того, от снижения потока туристов качество сервиса только выигрывает: хорошо обслужить отдыхающих проще при их меньшем количестве, чем при полной загрузке объекта.

"Отдыхающих волнует, смогут ли они пользоваться инфраструктурой и услугами на территории базы по окончанию высокого сезона в полной мере. Мы спешим сообщить всем, что нацелены на предоставление сервиса высокого уровня вне зависимости от периода пребывания гостей и их количества. Вся наша инфраструктура, включая мангальную зону с инвентарем, детские площадки, бесплатную парковку, широкий оборудованный пляж, находится в открытом доступе для постояльцев на протяжении всего времени работы базы", - заверяет собственник базы отдыха "Адмирал" на Федотовой косе Денис Катюха.

Как видим, Азов рад гостям всегда. Пора и туристам обзавестись привычкой отдыхать на отечественных морских курортах не только в летний сезон.

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