На автомобиль Порошенко напал известный провокатор: подробности

Рассказали об одном из нападавших на автомобиль Порошенко. Фото: скриншот

Одним из нападавших на автомобиль экс-президента Петра Порошенко был известный провокатор Виталий Черняков.

"Виталий Черняков, который является профессиональным, так сказать,"активистом", он занимался тем, что устраивал атаки на стройки, а потом вдруг у него в тех домах, против которых он выступал, появлялась квартира", - об этом рассказал народный депутат Владимир Арьев телеканалу "Прямой".

Нардеп считает, что "активистам" помешали погодные условия, и они не смогли реализовать большую часть своих планов.

"Как раз он выходил, когда был дождь. И, очевидно, других провокаций удалось избежать из-за того, что явно они были сделаны под камеры. Поэтому журналисты брали комментарии у Петра Порошенко не на выходе из ГБР, а внутри помещения. Гроза, ливень были. И под самым входом дежурила группа таких крикунов, что называется, с мегафоном ", - добавил он.

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В Киеве 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса у здания Государственного бюро расследований произошел инцидент и драка. Четверо неизвестных напали на автомобиль пятого президента Украины.