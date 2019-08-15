На аэродроме с армейцами: Бадоев и Коляденко готовят масштабное шествие ко Дню Независимости

Фото: tsn.ua

Клипмейкер и продюсер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко стали режиссерами "Марша Достоинства" ко Дню Независимости.

Сегодня утром, 15 августа, на аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция, сообщает "ТСН"

"Ход Достоинства" - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу.

Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны. Нам есть кем гордиться. Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине", - прокомментировали постановщики мероприятия.

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Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины. Мероприятия разработало Министерство культуры во исполнение указа президента.