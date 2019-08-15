 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1431
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1584
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1071
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6318
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1584
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 927
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1575
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3168
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5211
Фото
Все фото
5
3
3
6
5
На аэродроме с армейцами: Бадоев и Коляденко готовят масштабное шествие ко Дню Независимости
На аэродроме с армейцами: Бадоев и Коляденко готовят масштабное шествие ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
Банкеты на яхтах и ​​оргии: показали уникальный документ, как жили и развлекались организаторы Голодомора
По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле
По магазина ходят в тапочках и халате - украинка рассказала, что ее поразило в Израиле
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Видео
Все видео
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Разведка Минобороны предусмотрела 4 возможных вариантов наступления России
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Украинский фильм номинировано на "Оскар"-2020
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
Музыкальный дуэт А.R.M.I.A показали жажду к искусству в новом клипе
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1431
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6318
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4691
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4257
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
Просмотров: 0
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
четверг, 15 августа 2019 17:28

На аэродроме с армейцами: Бадоев и Коляденко готовят масштабное шествие ко Дню Независимости
5

  Комментировать

Фото: tsn.ua

Клипмейкер и продюсер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко стали режиссерами "Марша Достоинства" ко Дню Независимости.

Сегодня утром, 15 августа, на аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция, сообщает "ТСН"

"Ход Достоинства" - это масштабное мероприятие, в котором примет участие гордость страны: представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"День Независимости - это честь и память нашей страны. В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу.

Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали. Главными героями праздника станут люди, украинцы, наши сограждане, которые своим талантом и трудом создают историю нашей страны. Нам есть кем гордиться. Нам есть с кем строить наше общее будущее, есть кому его защитить, и мы хотим это показать всей Украине", - прокомментировали постановщики мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице Днипра спасают тяжело раненного 34-летнего бойца

Правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 28-й годовщины независимости Украины.

Мероприятия разработало Министерство культуры во исполнение указа президента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На аэродроме с армейцами: Бадоев и Коляденко готовят масштабное шествие ко Дню Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 85552
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 22754
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 19746
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 14247
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 3 Просмотров: 13464
Общество
Эту зиму Зеленский переживет, следующую - вряд ли. Самое интересное в журнале "Країна"
Эту зиму Зеленский переживет, следующую - вряд ли. Самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 45
"Должен осознать Украину" - рассказали, сможет ли Зеленский стать успешным президентом
"Должен осознать Украину" - рассказали, сможет ли Зеленский стать успешным президентом
 Просмотров: 144
"Сделали из эпатажа политическую технологию" - как манипулировали украинцами на выборах
"Сделали из эпатажа политическую технологию" - как манипулировали украинцами на выборах
 Просмотров: 270
Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины
Вместо парада: как будут праздновать 28-ю годовщину независимости Украины Просмотров: 333
"Удивите нас" - американская журналистка бросила вызов Елене Зеленской
"Удивите нас" - американская журналистка бросила вызов Елене Зеленской Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
7
Боец ООС был "курьером" Грымчака
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
3
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Голосов: 43177
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua