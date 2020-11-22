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воскресенье, 22 ноября 2020 11:22

Мышиное представление, кот на заборе и водометы в Берлине - самые интересные фото за неделю
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Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ

Иловайск, Донецкая область, 16 ноября. Подвижной состав Донецкой железной дороги, поврежденный во время боев 2014 года.

Автор: Valentin Sprinchak\TASS via Getty Images
 

Остров Хортица, Запорожье, 17 ноября. Археологи проводят раскопки в заливе Совутина в ходе исследования казацких поселений XVIII века.

Автор: Dmytro Smolyenko / Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

Одесса, 17 ноября. Морская пена покрывает пляж после шторма.

Автор: Yulii Zozulia/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

Днипро, 17 ноября. Кот сидит на заборе в фермерском доме "Хутор" во время Экофорума, который проводился в рамках учебной программы экологической осведомленности.

Автор: Mykola Miakshykov / Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images
 

Киев, 17 ноября. Люди падают на лестницу, когда их блокируют правоохранители во время акции предпринимателей и представителей малого бизнеса у здания парламента на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19). Предприниматели собрались с требованиями государственной поддержки и отмены локдауна выходного дня, введенного для сдерживания распространения коронавируса.

Автор: REUTERS/Valentyn Ogirenko
 

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Берлин, Германия 18 ноября. Полиция использует водометы, чтобы остановить демонстрацию против вызванных коронавирусом ограничений федерального правительства у Бранденбургских ворот.

Автор: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images
 

Лейпциг, Германия. Дрессировщик Джеральд Рупперт показывает фокусы с домашними мышами Прекрасной Анжелой и Хайди. Художник по профессии имеет единственный мышиный цирк в стране - Original Rupperts Mouse Circus. Уже 44 года он устраивает представления с животными в клиниках, детских учреждениях, школах, на народных праздниках или свадьбах.

Автор: Waltraud Grubitzsch/picture alliance via Getty Images
 

Ханьдань, Китай, 18 ноября. Фермеры собирают грибы в теплице.

Автор: Hao Qunying/VCG via Getty Images
 

Ченьдже, Китай, 19 ноября. Великая китайская стена, покрытая снегом.

Автор: Yang Dong/VCG via Getty Images
 

Копан, Гондурас, 19 ноября. Люди идут по разрушенному мосту через реку Игуито. Ураган "Иота" вызвал шторм 4 категории, следствием чего стали сдвиги, наводнение, разрушение деревьев и домов.

Автор: Yoseph Amaya/Getty Images
 

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