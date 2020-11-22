Мышиное представление, кот на заборе и водометы в Берлине - самые интересные фото за неделю

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние 7 дней.
СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
Иловайск, Донецкая область, 16 ноября. Подвижной состав Донецкой железной дороги, поврежденный во время боев 2014 года.
Остров Хортица, Запорожье, 17 ноября. Археологи проводят раскопки в заливе Совутина в ходе исследования казацких поселений XVIII века.
Одесса, 17 ноября. Морская пена покрывает пляж после шторма.
Днипро, 17 ноября. Кот сидит на заборе в фермерском доме "Хутор" во время Экофорума, который проводился в рамках учебной программы экологической осведомленности.
Киев, 17 ноября. Люди падают на лестницу, когда их блокируют правоохранители во время акции предпринимателей и представителей малого бизнеса у здания парламента на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19). Предприниматели собрались с требованиями государственной поддержки и отмены локдауна выходного дня, введенного для сдерживания распространения коронавируса.
СОБЫТИЯ В МИРЕ
Берлин, Германия 18 ноября. Полиция использует водометы, чтобы остановить демонстрацию против вызванных коронавирусом ограничений федерального правительства у Бранденбургских ворот.
Лейпциг, Германия. Дрессировщик Джеральд Рупперт показывает фокусы с домашними мышами Прекрасной Анжелой и Хайди. Художник по профессии имеет единственный мышиный цирк в стране - Original Rupperts Mouse Circus. Уже 44 года он устраивает представления с животными в клиниках, детских учреждениях, школах, на народных праздниках или свадьбах.
Ханьдань, Китай, 18 ноября. Фермеры собирают грибы в теплице.
Ченьдже, Китай, 19 ноября. Великая китайская стена, покрытая снегом.
Копан, Гондурас, 19 ноября. Люди идут по разрушенному мосту через реку Игуито. Ураган "Иота" вызвал шторм 4 категории, следствием чего стали сдвиги, наводнение, разрушение деревьев и домов.
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