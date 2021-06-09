Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото

В Сумах пенсионер Виктор Петров на днях чуть не съел стекло. Нашел его в колбасе, которую купил по акции в супермаркете возле дома.
По словам сумчанина, сначала он подумал, что ему попалась кость.
"Потом понял, что это было стекло. Администратор супермаркета, проверив чек и товар, вернула деньги", - рассказал мужчина.
Gazeta.ua собрала невероятные случаи за последние годы, когда украинцы находили в еде то, чего там точно быть не должно.
Хмельничанка Татьяна Белоус купила половинку белого хлеба на завтрак. А внутри нашла кусок шерсти с грязью.
"Этот хлеб я покупаю постоянно. В тот вечер взяла половинку, не заметила ничего подозрительного. Уже утром разрезала на завтрак ребенку. Мне даже плохо стало. Там были остатки чего-то черного с шерстью. Тянулось по всему краю хлеба", - рассказывала женщина.
В магазине женщине вернули деньги за покупку. Но разбираться, как такое могло оказаться в продуктах, никто не собирался.
А вот жительница города Ковеля, что на Волыни, нашла в хлебе голову мыши.
"Купила хлеб "Дарницкий" нарезной, а в середине - мышиная запеченная голова", - писала женщина в соцсетях.
Хлеб с сюрпризом приобрел и житель Тернополя. В нарезной буханке "Подольского" обнаружил большой кусок камня или кирпича. Находкой успел насладиться и расколоть зуб.
Киевлянка приобрела в одном из столичных магазинов питьевой йогурт, в котором нашла мышь. Хуже всего, что она начала пить сразу из бутылки и едва не проглотила тело животного.
Женщина обратилась в Управление по делам защиты прав потребителей. Там, по ее словам, пообещали, что обязательно проведут проверку на заводе, где производят такие "оригинальные" йогурты. В то же время, отметили, что было бы лучше, если бы мышь обнаружили в закрытой бутылке.
Андрей Самбор из Тернополя заказал на ужин суши. Открыв, заметил как по роллам бегает таракан. В заведении, где приготовили пищу, свою вину признали и извинились перед клиентом.
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Киевлянка Юлия Трунова в торте обнаружила кусок ногтя. Выпечку приобрела в одном из столичных магазинов, которые сами готовят блюда.
"Сначала мне показалось, что это ноготь. Но я до сих пор не уверена - это ноготь или кусок пластика. Около сантиметра длины и не очень мягкий. Я бы не хотела, чтобы это попало ко мне в желудок", - рассказала Трунова .
В супермаркете заверили, персонал работает в перчатках. Но деньги вернули.
Александр из Киева приобрел сыну картофельное пюре. Однако оно оказалось с начинкой. Ребенок за обедом едва не проглотил канцелярскую кнопку.
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Жертвой опасного блюда стала киевлянка Надежда Андрикевич. Женщина вместе с блинами чуть не съела битое стекло.
"Блин чуть не убил меня. Наслаждаясь нежным вкусом банана внутри блина, обнаружила во рту кусок стекла. Сначала показалось, что это зуб откололся, но нет", - рассказала Андрикевич.
Сумчанка Ирина Наконечная приобрела хлеб с кривым ржавым гвоздем. И такая ситуация с женщиной случилась не впервые. Ранее в буханке находила проволоку и расплавленный пластик.
Гвоздем в выпечке мог похвастаться и Иван Половина из Днепра.
"Ел лаваш и почувствовал, будто кинжал впился в горло", - рассказывал мужчини
Искать виновных в ситуации не стал, потому что не сохранил чек из магазина.
В Киеве в супермаркете "ЭКО" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды в последнее время участились.
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