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среда, 09 июня 2021 15:17

Мыши, тараканы, стекло. Какие ужасы "прячутся" в еде из магазинов - жуткие фото
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В Сумах пенсионер Виктор Петров на днях чуть не съел стекло. Нашел его в колбасе, которую купил по акции в супермаркете возле дома.

По словам сумчанина, сначала он подумал, что ему попалась кость.

"Потом понял, что это было стекло. Администратор супермаркета, проверив чек и товар, вернула деньги", - рассказал мужчина.

Gazeta.ua собрала невероятные случаи за последние годы, когда украинцы находили в еде то, чего там точно быть не должно.

Хмельничанка Татьяна Белоус купила половинку белого хлеба на завтрак. А внутри нашла кусок шерсти с грязью.

"Этот хлеб я покупаю постоянно. В тот вечер взяла половинку, не заметила ничего подозрительного. Уже утром разрезала на завтрак ребенку. Мне даже плохо стало. Там были остатки чего-то черного с шерстью. Тянулось по всему краю хлеба", - рассказывала женщина.

В магазине женщине вернули деньги за покупку. Но разбираться, как такое могло оказаться в продуктах, никто не собирался.

  Хлеб продали с кусками шерсти
Хлеб продали с кусками шерсти

А вот жительница города Ковеля, что на Волыни, нашла в хлебе голову мыши.

"Купила хлеб "Дарницкий" нарезной, а в середине - мышиная запеченная голова", - писала женщина в соцсетях.

Автор: znaj.ua
  Хлеб испекли с головой мыши
Хлеб испекли с головой мыши

Хлеб с сюрпризом приобрел и житель Тернополя. В нарезной буханке "Подольского" обнаружил большой кусок камня или кирпича. Находкой успел насладиться и расколоть зуб.

Автор: tgn.in.ua
  В хлебе нашли камень
В хлебе нашли камень

Киевлянка приобрела в одном из столичных магазинов питьевой йогурт, в котором нашла мышь. Хуже всего, что она начала пить сразу из бутылки и едва не проглотила тело животного.

Женщина обратилась в Управление по делам защиты прав потребителей. Там, по ее словам, пообещали, что обязательно проведут проверку на заводе, где производят такие "оригинальные" йогурты. В то же время, отметили, что было бы лучше, если бы мышь обнаружили в закрытой бутылке.

Автор: segodnya.ua
  Йогурт продали с мышью
Йогурт продали с мышью

Андрей Самбор из Тернополя заказал на ужин суши. Открыв, заметил как по роллам бегает таракан. В заведении, где приготовили пищу, свою вину признали и извинились перед клиентом.

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Автор: soroka.ternopil.ua
  Блюдом бегал таракан
Блюдом бегал таракан

Киевлянка Юлия Трунова в торте обнаружила кусок ногтя. Выпечку приобрела в одном из столичных магазинов, которые сами готовят блюда.

"Сначала мне показалось, что это ноготь. Но я до сих пор не уверена - это ноготь или кусок пластика. Около сантиметра длины и не очень мягкий. Я бы не хотела, чтобы это попало ко мне в желудок", - рассказала Трунова .

В супермаркете заверили, персонал работает в перчатках. Но деньги вернули.

Автор: segodnya.ua
  В торт попал ноготь
В торт попал ноготь

Александр из Киева приобрел сыну картофельное пюре. Однако оно оказалось с начинкой. Ребенок за обедом едва не проглотил канцелярскую кнопку.

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Автор: segodnya.ua
  Ребенок чуть не проглотила канцелярскую кнопку
Ребенок чуть не проглотила канцелярскую кнопку

Жертвой опасного блюда стала киевлянка Надежда Андрикевич. Женщина вместе с блинами чуть не съела битое стекло.

"Блин чуть не убил меня. Наслаждаясь нежным вкусом банана внутри блина, обнаружила во рту кусок стекла. Сначала показалось, что это зуб откололся, но нет", - рассказала Андрикевич.

Автор: Politeka
  У млинцях виявилося скло
У млинцях виявилося скло

Сумчанка Ирина Наконечная приобрела хлеб с кривым ржавым гвоздем. И такая ситуация с женщиной случилась не впервые. Ранее в буханке находила проволоку и расплавленный пластик.

Автор: facebook.com/irinacolt
  В хлебе был ржавый гвоздь
В хлебе был ржавый гвоздь

Гвоздем в выпечке мог похвастаться и Иван Половина из Днепра.

"Ел лаваш и почувствовал, будто кинжал впился в горло", - рассказывал мужчини

Искать виновных в ситуации не стал, потому что не сохранил чек из магазина.

Автор: caughtoffside.com
  Гвоздь едва не проглотили с лавашом
Гвоздь едва не проглотили с лавашом

В Киеве в супермаркете "ЭКО" на ул. Радунской житель приобрел буханку нестандартного хлеба. Покупатель пришел домой и обнаружил в хлебе личинки насекомых. В соцсети прокомментировали, что подобные эпизоды в последнее время участились.

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