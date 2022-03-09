"Мы выстояли и вдохновили весь мир" - Зеленский о 14 дне войны

Зеленский призвал россиян сдаться. Фото: скрин из видео

Сегодня, 9 марта, Украина уже 14 дней борется за свою независимость и суверенитет.

"Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решительностью", - сказал президент Владимир Зеленский в своем новом обращении.

Он сообщил, что страна-агрессор завела на нашу территорию почти всех, кого собирала для вторжения в Украину.

Однако наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя.

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Зеленский обратился и к русской армии: "Русские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся".

Также он снова обратился и к западным партнерам по поводу закрытия неба над Украиной и напомнил, что в случае их отказа, они также будут виновны.

"Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу", — сказал президент.

Еще Зеленский добавил, что ночью вернулась делегация из Беларуси, он заслушает их доклад.

В офисе президента сообщили, что могут рассмотреть нейтральный статус Украины, но переговоры должны состояться на уровне президентов.