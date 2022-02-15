Мы уверены в мирном будущем Украины: совместное заявление лидеров киевского бизнеса

Автор: apostrophe.ua Лидеры киевского бизнеса выступили с призывом по всей стране сохранять стабильную работу, а в случае необходимости – подставить плечо украинскому обществу и украинской армии

Ведущие киевские предприниматели выступили с общим заявлением, в котором сообщили, что бизнес продолжает стабильно работать и выполнять свои обязательства перед партнерами.

Об этом шла речь на брифинге представителей бизнес-среды, состоявшемся в помещении Центра защиты киевлян 15 февраля, передает "Апостроф".

В частности, представители бизнеса подтвердили свои планы остаться в Украине и делать свой вклад в благосостояние страны. Также они отметили, что провели внутреннюю координационную встречу и определили, каким будет алгоритм действий бизнеса по помощи жителям Киева и украинскому государству.

Предприниматели заверили, что находятся на связи с городскими и центральными властями, системой территориальной обороны и готовы реагировать на кризисные ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Добро пожаловать в ад" — ВСУ дадут отпор агрессору

Также они призвали предпринимателей по всей стране сохранять стабильную работу, а в случае необходимости – подставить плечо украинскому обществу и украинской армии.

"Мы уверены в мирном будущем Украины. Мы верим в наши вооруженные силы, верим в Украину и на своем уровне будем делать все для обеспечения экономической стабильности и обороноспособности нашего государства", - говорится в заявлении.

Заявление поддержали: Владислава Молчанова, инвестор, общественный деятель, учредитель группы компаний Stolitsa Group (SG); Игорь Никонов, предприниматель, основатель девелоперской компании KAN Development; Николай Негрич, предприниматель и общественный деятель; Игорь Ланда, директор "БТ Инвест Украина", член правления "Новус Украина"; Андрей Иванов, соучредитель девелоперской компании UDP под управлениием инвесткомпании Q Partners; Евгений Горбач, руководитель рынка "Столичный".

Украина столкнулась с мощной волной гибридной войны в информационном пространстве. Гражданам нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. С таким обращением к украинцам обратилась Служба безопасности Украины. В ведомстве отметили, что в пределах своей компетенции постоянно анализируют разные сценарии развития событий. Есть четкий план действий для каждого из них. По данным СБУ, мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.