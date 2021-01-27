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Мы способствуем цифровой реформе в регионах - председатель Smart City.UA Назаров

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Мы способствуем цифровой реформе в регионах - председатель Smart City.UA Назаров
Председатель Smart City.UA Юрий Назаров планирует отчитываться о процессе накопления и обработки информации в своих постах на Facebook

Под руководством председателя Комитета Смарт Сити Общественного совета при Минцифри Юрия Назарова был разработан опросный лист, с помощью которого будет проводиться дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации.

Об этом написал глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось первое в 2021 году заседание Комитета Smart City общественного совета при Минцифры, на котором мы обсудили план деятельности комитета на первый квартал 2021 года. С сегодняшнего дня мы начинаем исследования проблематики общин по внедрению технологий smart city. В рамках исследования мы разработали опросный лист", - сообщил Назаров.

Также глава Smart City.UA призвал региональные команды специалистов по диджитализации консолидировать информацию об имеющихся трудностях с целью дальнейшего анализа и выработки алгоритмов преодоления существующих препятствий цифровизации общин.

"Призываем всех представителей общин сформировать информацию о проблемах по внедрению цифровых технологий. После получения данных начнется глобальный анализ. На основе полученных данных мы сформируем единый документ с результатами исследования и разработаем рекомендации по решению имеющихся проблем в общинах", - пояснил Назаров.

В дальнейшем председатель Smart City.UA планирует отчитываться о процессе накопления и обработки информации в своих постах на Facebook. "Обязательно поделюсь результатами и расскажу о каждом регионе и городе. Цифровизируемся вместе!", - призвал Назаров.

Напомним, что 1 декабря 2020 года глава Smart City.UA Юрия Назарова был избран председателем Комитета Смарт Сити Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации. Во время декабрьского заседания также был утвержден проект Плана деятельности Комитета на 2021 год. Среди его основных задач определено исследование проблематики внедрения технологий смарт сети в городах и территориальных общинах Украины.

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