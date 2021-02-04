"Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие" - Остап Стасив

Остап Стасив: Государство не может превратиться из репрессивного в в сервисное за один день. Фото: Сергей Старостенко

Запрос с низов для формирования гражданских компетенций все крепче. Революция достоинства ускорила это.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Начиналась как протест против несправедливости. Украинцы никогда не терпели над собой никаких единоличных правителей. Наша ментальность - пирамида без верха. Именно поэтому мы выжили.

С другой стороны, общественный запрос имеет несколько недостатков. Часто не умеем говорить о своих проблемах. Выбираем неправильные каналы. Например, у человека грязно в подъезде. Он отправляет письмо в Офис президента. А на самом деле, проблемы дома - компетенция конкретной организации. С ней надо уметь взаимодействовать, знать свои права и обязанности", - объясняет эксперт.

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По его словам, общественные изменения в Украине динамические.

"Но нам не хватает умений, навыков, знаний, энергии, чтобы доводить это до конца. Государство не может превратиться из репрессивного на сервисное за один день. Надо долбить эту скалу. Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие. Поэтому гражданское образование должно стать стратегическим. И его ключевая задача формирования ценностей приемлемых и понятных каждому гражданину. Но это длительный процесс", - добавляет он.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов.