"Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие" - Остап Стасив

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1071
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 369
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 207
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 135
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 414
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 180
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 783
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 531
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 2898
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 4167
Фото
Все фото
7
9
5
6
4
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
&quot;Локдаун тарифам&quot; - люди перекрыли трассу национального значения
"Локдаун тарифам" - люди перекрыли трассу национального значения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Зеленский оригинально поздравил жену с днем рождения
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Показали, как выглядят платные камеры в украинском СИЗО
Видео
Все видео
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Google посвятил дудл украинской арктической станции
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
Сын залез телеведущей под платье в прямом эфире
На границе завернули российскую актрису
На границе завернули российскую актрису
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 153
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 225
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 423
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1026
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 558
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 711
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 20:23

"Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие" - Остап Стасив

  Комментировать
&quot;Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие&quot; - Остап Стасив
Остап Стасив: Государство не может превратиться из репрессивного в в сервисное за один день. Фото: Сергей Старостенко

Запрос с низов для формирования гражданских компетенций все крепче. Революция достоинства ускорила это.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Начиналась как протест против несправедливости. Украинцы никогда не терпели над собой никаких единоличных правителей. Наша ментальность - пирамида без верха. Именно поэтому мы выжили.

С другой стороны, общественный запрос имеет несколько недостатков. Часто не умеем говорить о своих проблемах. Выбираем неправильные каналы. Например, у человека грязно в подъезде. Он отправляет письмо в Офис президента. А на самом деле, проблемы дома - компетенция конкретной организации. С ней надо уметь взаимодействовать, знать свои права и обязанности", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Государство не хочет, чтобы люди поняли, что они его бенефициары" - Остап Стасив

По его словам, общественные изменения в Украине динамические.

"Но нам не хватает умений, навыков, знаний, энергии, чтобы доводить это до конца. Государство не может превратиться из репрессивного на сервисное за один день. Надо долбить эту скалу. Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие. Поэтому гражданское образование должно стать стратегическим. И его ключевая задача формирования ценностей приемлемых и понятных каждому гражданину. Но это длительный процесс", - добавляет он.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы не можем требовать, чтобы государство было качественным, если сами не такие" - Остап Стасив». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 110247
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 26316
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 21322
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
Голые фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 13914
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 9108
Общество
В российской колонии умер украинец
В российской колонии умер украинец Просмотров: 324
Зеленский вручил награды полярникам с "Академика Вернадского"
Зеленский вручил награды полярникам с "Академика Вернадского" Просмотров: 90
Илоне Лукьяновой на лечение редкого порока мочевого пузыря нужна помощь
Илоне Лукьяновой на лечение редкого порока мочевого пузыря нужна помощь
 Просмотров: 144
Скандальный нардеп в Раде выбирал девушку на вечер
Скандальный нардеп в Раде выбирал девушку на вечер Просмотров: 2817
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Холостячка Мишина заговорила о непростых отношениях
1
Люди отомстили водителю-наглецу
Голосов: 55107
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть