Мы будем скучать: в сети оплакивали смерть живой Мадонны

Жители США перепутали Диего Марадону, который скончался на днях с известной поп-дивой Мадонною.
Футболит скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Острая сердечная недостаточность вызвала отек легких, что и стало причиной смерти.
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Пользователи Twitter начали выражать свои соболезнования родным певицы Мадонны, несмотря на то, что она жива.
"2020 забрал у нас легенду. Покойся с миром, Мадонна, королева поп-музыки. Мы будем за тобой скучать", - написала одна из поклонниц певицы.
Нападающий сборной "Аргентины" и "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал смерть Диего Марадоны.
Месси считает, что это потеря не только для Аргентины, но и всего мирового футбола.
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