"Мы будем наблюдать возвращение к власти бывших регионалов": политолог о назначениях Зеленского

Политолог Михаил Басараб: Зеленский решил пользоваться тем, что наработал Порошенко Фото: Politicua.com

Представители режима Януковича имеют влияние на президента Владимира Зеленского.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

Президент вернул в Минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму. На место Ирины Геращенко в трехсторонней контактной группе назначил бывшую уполномоченую Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили, почему Кучма вернулся в контактную группу по Донбассу

"Зеленский обещал новые лица во власти. Сейчас возвращает людей даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Эти назначения свидетельствуют,что вопрос вооруженного отпора российской аресии для Зеленского имеет вторичное значение. Решил пользоваться тем, что наработал Порошенко. Потому как новых прорывных идей в его администрации нет. Лутковская - это человек с эпохи Януковича. Новоназначенная стала уполномоченным по правам человека в период тотального контроля со стороны власти. Никак не реагировала на систематические нарушения прав человека. Какие-то заявления начала делать только на финальной стадии Революции достоинства. С победой Зеленского мы будем наблюдать возвращение к власти бывших регионалов. Дерзкие заявления Портнова, назначение Лутковской, назначение Богдана с нарушением закона о люстрации - указывает на то, что это тенденция. Представители режима Януковича влияют на Зеленского и это отражается в таких назначениях", - считает политолог.

Президента Владимира Зеленского призывают продолжить давление на Россию. Во время своего выступления в Брюсселе он должен требовать выполнения решения Международного трибунала, считает первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко