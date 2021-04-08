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МВФ обманули. Конкретные люди, которые грабят украинцев - эксперт

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МВФ обманули. Конкретные люди, которые грабят украинцев - эксперт
Алексей Кучеренко уверен, что руководство Нафтогаза сознательно вводит представникиив ГО в заблуждение. Фото: pxhere.com

Представителей Международного ввалютного фонда сознательно вводят в заблуждение относительно повышение коммунальных платежей. Условия сотрудничества писались под нужды Нафтогаза.

Ответственность за это должны нести правительство и НКРЕКП, рассказал Gazeta.ua бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Представители МВФ и правительство говорят исключительно о субсидиях. Мол, они главные и нужны. Это невежество. Такое впечатление, что они почему-то решили, что людей, которые не попадают на субсидии, можно грабить. Субсидии в Украине имеют 3,1 миллиона домохозяйств. Это, условно, 20 процентов. А для остальных поднимаются цены на газ и другие тарифы. Власти их не жалко? Неужели они думают, что люди имеют лишние деньги? " - рассказал эксперт.

По его мнению, в Украине отсутствует тарифная политика - нет органа, который бы за нее отвечал. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг просто провалила работу. Поэтому, в первую очередь, нужно провести ротацию и изменить закон.

"Нам совершенно не нужна независимая комиссия. Она должна быть в составе правительства. Это вопрос, которым мог бы заняться и СНБО. Но, вместо этого он занят поврежденными дверями в Офисе президента", - сказал Кучеренко.

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В сложившейся ситуации государству необходимо применить очень жесткое, продуманное тарифное регулирование. Потому что в Украине отсутствуют реальные рынки газа, тепловой и электрической энергии и жилищных услуг. Всю тарифную систему надо комплексно разобрать на атомы и сократить, чтобы тарифы соответствовали себестоимости - чего сейчас нет, подчеркнул председатель Союза собственников жилья Украины.

По его мнению, правительству нужно приглашать представителей МВФ, садиться с ними и обсуждать - что делать с долгами.

"Уверен - их сознательно вводят в заблуждение. Меморандум с МВФ делали конкретные люди. Члена наблюдательного совета Нафтогаза госпожа Ковалик, глава компании Коболев. Гарантирую, что последний раз и прописывал пункты договора. В МФВ и сказали:" Раз берете на себя такие обязательства " язанни, то берите ". Я бы объяснил партнерам, что реального рынка газа у нас нет. А руководители Нафтогаза - не реформаторы. Они грабят свой народ", - подчеркнул эксминистр ЖКХ.

Большое интервью с Алексеем Кучеренко уже доступно на Gazeta.ua. В нем эксперт рассказывает, откуда взялись долги за жилищно-коммунальные услуги и что с ними делать.

Украина планирует в ближайшие 2 месяца заключить соглашение с Международным валютным фондом. После принятия соглашения staff level agreement, Украина продолжит делать все, чтобы получить средства от МВФ.

Staff level agreement - договор между поставщиком услуг и пользователем об уровне услуг. Он содержит количественные и качественные характеристики предоставляемых услуг, такие как их доступность, поддержка пользователей, время исправления неисправности и прочее.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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