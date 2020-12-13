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воскресенье, 13 декабря 2020 14:55

Мужчины незаконно пытались ввезти в Украину новые гаджеты Apple

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Мужчины незаконно пытались ввезти в Украину новые гаджеты Apple
Письменной декларации мужчины не заполняли. Перед началом таможенного контроля за консультацией к таможенникам не обращались. Фото: customs.gov.ua

В международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли более 45 новых iPhone.

Об этом сообщает пресс служба Киевской таможни Гостаможслужбы.

"За ночь зафиксировали сразу два случая незаконного перемещения мобильных новинок - всего 48 гаджетов Applе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое молодых мужчин, украинский, возвращались домой ночным авиарейсом из ОАЭ. Для прохождения таможенного контроля они избрали упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировали, что не предметов, обязательных к декларированию и на перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи.

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"45 мобильных телефонов Iphone 12 pro и Iphone 12 Pro max и 3 часов Apple Watch, которые пассажиры письменно не задекларировали, таможенники обнаружили во время проверки личных вещей данных граждан на сканере. Таким образом, пассажиры нарушили порядок прохождения таможенного контроля, установленный на "зеленом коридоре", - говорится в сообщении.

Все гаджеты таможенники изъяли по протоколам о нарушении таможенных правил, составленными по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Материалы дел переданы в суд.

В Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" зафиксировали попытку ввезти гаджеты Apple последнего поколения без мытых платежей. Товары привез украинец из ОАЭ. Среди обнаруженного - 7 упакованных новых Иphone12, 13 Iphone других моделей и 6 планшетов Ipad без упаковки.

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