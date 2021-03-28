Мужчину осудили за продажу порнографических игральных карт

Фото: ReutersТернополянин из-за продажы порнографических игральных карт получил 3 года условного заключения.

На Тернопольщине мужчину приговорили к 3 годам условно и штрафу за продажу знакомому 18 "порнографических игральных карт".

Об этом говорится в решении Бучацкого районного суда области, сообщает Общественное.

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"11 января 2011 мужчина нашел в шкафу 18 игральных карт с изображениями порнографического характера. На следующий день он продал их знакомому за 70 грн.

В января 2020 года нарушитель совершил преступление повторно - продал за 50 грн календарь с порнографическими изображениями.

Учтя эти обстоятельства суд приговорил его к 3 годам условного лишения свободы и штрафу в 1307 грн", - говорится в решении суда.

В Херсоне задержали 49-летнего ИТ-шника, который торговал в сети детской порнографией. Контент преподавал на определенном сайте. На нем человек имел аккаунт, доступ к которому за отдельную плату открывал посетителям.