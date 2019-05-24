Мужчинам стоит больше доверять женщинам - астролог порадовала прогнозом на выходные

Суббота покажется напряженной. На воскресенье запланируйте встречи с друзьями и любимыми. Фото: www.ezokno.com

Суббота покажется напряженной. В этот день не стоит строить грандиозных планов. Лучше устроить генеральную уборку. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На воскресенье запланируйте встречи с друзьями и любимыми, - рекомендует астролог. - Сходите на выставку. Насладитесь шедеврами искусства. Подумайте об обновлении интерьера вашего дома. Позвоните дальним родственникам. Рабочие проблемы пусть подождут до понедельника".

Мужчинам стоит больше доверять женщинам и обращаться к ним за советом.

"Жены, подруги, сестры и мамы все будут видеть и понимать лучше, поэтому к их подсказкам уместно прислушаться, - говорит Максимова. - Время воплощать задуманное. Не медлите с принятием решений. Хорошо будут чувствовать себя люди практичные и прагматичные. Хорошо отдохнуть удастся тем, кто устроит отдых с любимыми и детьми".

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Овен

Финансовый вопрос будет стоять остро. Карман не будет пустой, однако список расходов резко вырастет. Не отправляйтесь в путешествие. Отдохните дома. У вас не будет сил устраивать необычные развлечения. Близкие тоже захотят покоя.

Телец

Осуществить необходимые покупки и отдохнуть лучше в субботу. Воскресенье даст вам возможность заработать дополнительную сумму. Воспользуйтесь случаем. Вы преувеличивать достоинства своих избранников. Не спешите с признанием. Вашим хорошим отношением могут воспользоваться.

Близнецы

Не гонитесь за модным товаром. Азарт покупателя подорвет ваш бюджет. Обдумывайте каждый финансовый шаг. Вам покажутся неадекватными действия партнеров. Присмотритесь внимательнее. Ими могут управлять глубокие чувства к вам. Откажитесь от блюд, которые раздражают слизистую желудка.

Рак

Эти дни обещают ряд приятных финансовых сюрпризов. Найдутся необходимые товары за умеренные деньги. Вам могут вернуть давно забытый долг. Есть все шансы приятно провести время с милыми. Не жалейте теплых слов для них. Свидание запомнятся надолго.

Лев

Продолжается романтический период в вашей жизни. Одинокие имеют возможность найти свою пару. Расширяйте круг общения. Посетите стоматолога. Поставленные в эти дни пломбы будут держаться долго.

Дева

Проблем с деньгами не будет. Позаботьтесь о разумном их использовании. Держите кошелька при себе. Остерегайтесь воров. Страстная ночь накануне выходных создаст неповторимую атмосферу взаимной любви.

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Весы

Нуждаетесь в тепле и нежности. Любимые будут без лирического настроения. Не ждите от них проявления любви. Сами продемонстрируйте свои чувства. Могут беспокоить последствия простуды и гриппа. Активно боритесь с сухим кашлем.

Скорпион

Партнеры будут рядом. Не будет возможности побыть наедине. Не отчаивайтесь. Улыбайтесь к ним чаще. Может упасть уровень гемоглобина в крови. Не лишайте себя полноценного питания.

Стрелец

Часть заработанных за неделю денег вам не удастся получить. Не огорчайтесь, потому что это удержит вас от осуществления необдуманных покупок. Но не отказывайте себе в приобретении новой одежды. Сбережения выручат. Прислушиваться к предостережениям старших друзей не стоит. Так вы рискуете снова остаться в одиночестве. Доверьтесь собственному сердцу.

Козерог

Получите хорошее вознаграждение за свою работу. Не экономьте средств на семейном отдыхе. Любимые будут стараться угодить вам. Не лишайте и вы их своего внимания. Пейте больше воды. Следите за своевременным выведением жидкости из организма.

Водолей

Дефицита средств не будет. Спланируйте отдых на свой вкус. Побалуйте себя и родных изысканными блюдами. Сдерживайте себя во время спора с товарищами. Борьба за справедливость не должна принимать форму конфликта.

Рыбы

Контролируйте расходы. Желания могут не совпадать с возможностями. Не выставляйте на продажу свои вещи. Ваши ожидания не оправдаются. Проведите время в компании детей и любимых. Может прогрессировать сколиоз. Выбирайте удобное положение для спины.

Астролог также дала прогноз на всю неделю. Деньги будут легко зарабатываться и идти в ваши руки.