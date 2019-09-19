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четверг, 19 сентября 2019 22:33

Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции

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Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции
В Ужгороде мужчина устроил ЧП в полицейском участке. Фото: ГБР

В Ужгороде задержанный мужчина выпрыгнул из окна отделения полиции.

"Работники полиции доставили двух граждан в помещение Ужгородского городского отдела полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания отдела полиции", - об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Мужчина получил телесные повреждения, и сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Следователи ГБР подозревают полицейских в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

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В столичном отделении полиции задержанные на вокзале ромы сорвали плитку с пола и напали на полицейских. В результате нападения пострадали 4 полицейских. У всех пробиты головы.

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