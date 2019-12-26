Мужчина проехал по Днепру на лыжах

По Днепру на лыжах. Фото: УНИАН

26 декабря украинец проехал на мотоцикле по Днепру.

Скорость составляла около 60 километров в час, сообщили в УНИАН.

Мотоцикл установил на специальные лыжи.

"Это все мои друзья, верили в меня, семья не совсем знает, однако, я уверен, поддержит меня. У нас хорошо получилось!" - рассказал каскадер. Сногсшибательный трюк выполнялся у нас впервые и сразу попал в Реестр рекордов Украины. "Это сенсация ! В мире есть десять человек, которые попытались установить подобный рекорд, и нам приятно, что среди них есть украинец ", - прокомментировала событие руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Цена акций компании Илона Маска Tesla достигла рекордных $ 422,01 за штуку. Рыночный капитал Tesla достиг более $ 75 млрд, сообщает CNBC.