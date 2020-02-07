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воскресенье, 09 февраля 2020 22:46

Мужчина придумал способ, как с киви сделать виски

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Мужчина придумал способ, как с киви сделать виски
Эксперименты Генриха Стратона довели до того, что он создал украинский аналог шотландского виски и назвал его "кивиски". Фото: www.mukachevo.net

Закарпатец Генрих Стратон занимается фермерством, выращивает киви.

Мужчина создает новые сорта этого экзотического фрукта, пишет Мукачево. net

Также фермеру удалось создать виски с киви.

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Эксперименты Генриха Стратона довели до того, что он создал украинский аналог шотландского виски и назвал его "кивиски". Секретного рецепта мужчина не говорит.

Киви — это просто незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть. Киви помогает организму сжигать и расщеплять жир, избавляет от тяжести в желудке и нормализует водно-солевой баланс.

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