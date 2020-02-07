Мужчина придумал способ, как с киви сделать алкоголь

Закарпатец Генрих Стратон занимается фермерством, выращивает киви.
Мужчина создает новые сорта этого экзотического фрукта, пишет Мукачево. net
Также фермеру удалось создать виски с киви.
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Эксперименты Генриха Стратона довели до того, что он создал украинский аналог шотландского виски и назвал его "кивиски". Секретного рецепта мужчина не говорит.
Киви — это просто незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть. Киви помогает организму сжигать и расщеплять жир, избавляет от тяжести в желудке и нормализует водно-солевой баланс.
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