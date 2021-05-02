Мужчина обустроил офис на краю пропасти

Британец 34-летний Джейсон Гриффин создал себе офис на краю пропасти.
Для этого свесил со скалы на побережье Ирландского моря специальную платформу, где проводит рабочий день, говорится в сюжете ТСН.
Идея у него возникла во время пандемии, когда часть рабочих в Британии перевели на дистанционный формат.
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Гриффин хотел продемонстрировать, что может работать где угодно. Главное, чтобы был ноутбук и связь с интернетом.
Летом британец планирует перенести свой мини-офис на необитаемый остров неподалеку Шотландии.
Работника одной из итальянских больниц обвинили в том, что он 15 лет прогуливал работу и получал полную зарплату. За весь период, пока он не работал, ему выплатили €538 тыс. Сейчас мужчина находится под следствием по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
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