Мужчина обустроил офис на краю пропасти

Британец работает в офисе, который висит на краю пропасти. Фото: скриншот с видео

Британец 34-летний Джейсон Гриффин создал себе офис на краю пропасти.

Для этого свесил со скалы на побережье Ирландского моря специальную платформу, где проводит рабочий день, говорится в сюжете ТСН.

Идея у него возникла во время пандемии, когда часть рабочих в Британии перевели на дистанционный формат.

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Гриффин хотел продемонстрировать, что может работать где угодно. Главное, чтобы был ноутбук и связь с интернетом.

Летом британец планирует перенести свой мини-офис на необитаемый остров неподалеку Шотландии.

Работника одной из итальянских больниц обвинили в том, что он 15 лет прогуливал работу и получал полную зарплату. За весь период, пока он не работал, ему выплатили €538 тыс. Сейчас мужчина находится под следствием по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.