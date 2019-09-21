Мужчина обокрал 20 квартир и похитил имущества на 330 тыс. грн

В Мелитополе задержали мужчину, который обворовал 20 квартир. Фото: Prm

В Мелитополе Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который обворовал около 20 квартир.

Как отмечается, злоумышленник похитил имущества на сумму более 330 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области разоблачили ранее судимого жителя Мелитополя, который подозревается в серии краж личного имущества граждан на общую сумму более 330 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Мужчина обворовывал квартиры на территории Мелитополя с ноября 2018 года. Он проникал в дома путем отжима металлопластиковых окон и похищал деньги, золотые украшения, дорогую технику.

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Задержать злоумышленника удалось только 5 сентября 2019 года. Им оказался ранее неоднократно судимый за корыстные преступления местный житель 1985 года рождения. Следователи доказали причастность мужчины к 20 эпизодам краж из частных домов на общую сумму более 330 000 гривен. Полицейским удалось частично изъять похищенное имущество и вернуть владельцам.

Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к совершению еще 13 преступлений. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы.

В Одессе и Николаеве правоохранители задержали трех граждан Грузии, которые обворовывали "элитные" дома. Воры проникали в дома под утро, когда хозяева еще отдыхали.