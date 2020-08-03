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понедельник, 03 августа 2020 01:27

Мужчина объяснил, почему разгромил въезд на Труханов остров

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Мужчина объяснил, почему разгромил въезд на Труханов остров
Вандал разгромил въезд на Труханов остров.

Мужчина, который в ночь на воскресенье разгромил технические средства на въезде к Трухановому острову в Киеве, объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно. Нарушитель был пьян.

Его задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за хулиганские действия, сообщает полиция Киева.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вандал разбил оборудования автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, ущерб оценивается в почти 300 тысяч гривен.

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