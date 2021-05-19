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среда, 19 мая 2021 18:47

Мужчина нашел в колбасе крысиные лапы - разгорелся скандал

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В Житомире мужчина нашел в колбасе хвост и лапы крысы.

Олег Гаврилов купил ее в магазине, чтобы дома с другом перекусить. Об этом он рассказал в Facebook.

"Это просто какой-то позор! Это реальная жесть. Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами - впервые вижу." - сказал Гаврилов.

Автор: Олег Гаврилов, Facebook
  Мужчина купил колбасу в магазине.
Мужчина купил колбасу в магазине.

В комментариях под видео мужчину обвиняют в том, что это фейк. Пользователи уверены, что это постановка.

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Производитель колбасы также ответил на обвинения в видео.

"С такими заявлениями люди сразу обратились бы к нам и в контролирующие органы. Поскольку это случаи, которые недопустимы. Но почему-то ни один из ваших постов, а в последнее время их было много, и все ваши друзья их и публиковали, не обратились ни к нам, ни в защиту прав потребителей, и ни в один из госорганов для проверки такой информации... А прикрываться формой наших защитников, это уже вообще...", - ответил представитель компании.

В Киеве и области предприниматель поставлял некачественные молочные продукты в учебные заведения. Он своими действиями нанес ущерб в размере более 400 тыс. грн.

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