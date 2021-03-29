Можно ли делать вторую прививку препаратом другого производителя

Срок действия вакцины истекает 23 июня 2021. Фото: pixabay.com

При вакцинации от коронавируса нельзя использовать вторую дозу другого производителя.

В мире возникла проблема с поставкой вакцин. Поэтому вопрос использования второй дозы другого производителя является актуальным, говорит главный специалист Министерства здравоохранения по специальности "эпидемиология" Наталья Виноград.

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Также она отметила, что в предыдущие годы были случаи использования однотипных вакцин разных производителей.

"Но сегодня мы говорим о 2 совершенно разных по типу вакцинах, которые есть реально в Украине, - CoviShield и CoronaVac", - добавила Виноград.

В связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca. Это произошло из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Срок действия вакцины, поставленной в Украину, истекает 23 июня 2021 года.