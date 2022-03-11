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пятница, 11 марта 2022 17:21

Спецтема: Война России против Украины

Может быть намного больше – назвали количество погибших украинцев с начала войны

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Может быть намного больше – назвали количество погибших украинцев с начала войны
В международной организации ООН подсчитали, сколько погибших и раненых украинцев в результате войны, начатой РФ против Украины. Фото: twitter.com/UnitedNationsRU

В международной организации ООН подсчитали, сколько погибших и раненых украинцев в результате войны, начатой РФ против Украины.

На 11 марта было зафиксировано 549 погибших и 957 раненых гражданских с 24 февраля. Такие цифры обнародовали на официальной странице в Twitter.

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"Хотя фактическая цифра может быть намного выше. Российские силы используют взрывчатые вещества с широким радиусом действия в населенных пунктах или вблизи них", - говорится в сообщении.

Сопротивление российскому вторжению длится уже две недели – никто в мире не верил, что мы продержимся так долго. Оккупанты начали террористическую войну, но каждый русский террорист ответит за совершенные против человечества преступления.

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