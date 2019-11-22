"Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли" - эксперт о приватизации Укрзализныци

Владимир Шульмейстер: стоит запускать частные локомотивные компании, давать им приоритеты в ремонте. Фото: ТСН

В жизни Укрзализныци присутствуют частные компании. Это касается изготовления, ремонта вагонов или локомотивов. Но частичная приватизация самой компании является рискованным идею.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по инфраструктуре Украинского института мощного Владимир Шульмейстер.

"Самая большая проблема Укрзализныци - это ее убыточности. Она годами работала, высасывая инфраструктурные ресурсы государства. Не было никакого обновления активов. Поэтому сейчас имеем недостаток вагонов и локомотивов. Укрзализныця требует около трех миллиардов долларов инвестиций в год. Сама компания генерирует ежегодно до миллиарда. То есть она является убыточной на две трети", - объясняет эксперт.

По его словам, нужные деньги можно взять в виде внешних кредитов или инвестиций.

"Но на сегодня у Укрзализныця и так много кредитов, которые не может использовать эффективно. Брали кредит от Европейского банка на электрификацию одного из участков железнодорожного полотна. Эти деньги до сих пор не реализовали, но Укрзализныця платит проценты.

Другой вариант привлечь деньги - инвестиции. Это не должна быть обязательно приватизация акций именно Укрзализныци. Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли. Запускать частные локомотивные компании, давать им приоритеты в ремонте. Например, какая-то иностранная фабрика могла бы открыть у нас свой филиал и производить двигатели внутреннего сгорания для локомотивов. Это тоже будут инвестиции, которые помогут улучшить положение вещей на Укрзализныци", - считает Владимир Шульмейстер.

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Если же пойти по пути приватизации акций самой государственной корпорации, подвергаемся опасности, говорит он.

"Какая-то компания фактически купит кусок Укрзализныци у государства. Но нет ни одного зарубежного инвестора, который бы согласился на это только ради экономической выгоды. Предприятие убыточное и не привлекательное. Есть горизонт планирования инвестиций. То есть время, когда вложенные деньги окупятся. В случае с Укрзализныцей это слишком долго, поэтому экономической выгоды она дать не может. Купить акции компании могут только украинские бизнесмены с целью использовать ее для себя. Будут очень сильно влиять на стратегические интересы, лоббировать собственную позицию, а не комерционные задачи. Это еще больше ухудшит состояние Укрзализныци.

Ранее мы на миллиарды долларов покупали американские локомотивы. Это уничтожало отечественную промышленность и уменьшало количество рабочих мест. Уже сейчас есть большой дефицит профессиональных кадров. Главная кадровая проблема Укрзализныци - неэффективный менеджмент. Стоит менять верхушку руководства. Если оно будет профессионально работать, сможем решить кадровую проблему", - добавляет эксперт.

29 октября председатель правления Укрзализныци подписал на инвестиционном форуме в Мариуполе соглашение о начале процедуры размещения части акций компании на бирже с Министерством инфраструктуры и Европейским банком реконструкции и развития.