"Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли" - эксперт о приватизации Укрзализныци

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 288
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 5211
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1089
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 819
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5661
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2232
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
4
27
6
3
8
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
&quot;Память, что спасает&quot; - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Местные ездят лечить зубы в соседние страны - украинка рассказала об особенностях жизни в Норвегии
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Каравай и рушники на свадьбу везли из Украины — украинка рассказала, как осталась жить в Италии
Видео
Все видео
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5661
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2232
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2223
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1224
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
23 ноября 2019
Просмотров: 225
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
суббота, 23 ноября 2019 20:23

"Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли" - эксперт о приватизации Укрзализныци

  Комментировать
&quot;Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли&quot; - эксперт о приватизации Укрзализныци
Владимир Шульмейстер: стоит запускать частные локомотивные компании, давать им приоритеты в ремонте. Фото: ТСН

В жизни Укрзализныци присутствуют частные компании. Это касается изготовления, ремонта вагонов или локомотивов. Но частичная приватизация самой компании является рискованным идею.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по инфраструктуре Украинского института мощного Владимир Шульмейстер.

"Самая большая проблема Укрзализныци - это ее убыточности. Она годами работала, высасывая инфраструктурные ресурсы государства. Не было никакого обновления активов. Поэтому сейчас имеем недостаток вагонов и локомотивов. Укрзализныця требует около трех миллиардов долларов инвестиций в год. Сама компания генерирует ежегодно до миллиарда. То есть она является убыточной на две трети", - объясняет эксперт.

По его словам, нужные деньги можно взять в виде внешних кредитов или инвестиций.

"Но на сегодня у Укрзализныця и так много кредитов, которые не может использовать эффективно. Брали кредит от Европейского банка на электрификацию одного из участков железнодорожного полотна. Эти деньги до сих пор не реализовали, но Укрзализныця платит проценты.

Другой вариант привлечь деньги - инвестиции. Это не должна быть обязательно приватизация акций именно Укрзализныци. Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли. Запускать частные локомотивные компании, давать им приоритеты в ремонте. Например, какая-то иностранная фабрика могла бы открыть у нас свой филиал и производить двигатели внутреннего сгорания для локомотивов. Это тоже будут инвестиции, которые помогут улучшить положение вещей на Укрзализныци", - считает Владимир Шульмейстер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укрзализныцю могут купить только украинские бизнесмены для собственной выгоды" - эксперт

Если же пойти по пути приватизации акций самой государственной корпорации, подвергаемся опасности, говорит он.

"Какая-то компания фактически купит кусок Укрзализныци у государства. Но нет ни одного зарубежного инвестора, который бы согласился на это только ради экономической выгоды. Предприятие убыточное и не привлекательное. Есть горизонт планирования инвестиций. То есть время, когда вложенные деньги окупятся. В случае с Укрзализныцей это слишком долго, поэтому экономической выгоды она дать не может. Купить акции компании могут только украинские бизнесмены с целью использовать ее для себя. Будут очень сильно влиять на стратегические интересы, лоббировать собственную позицию, а не комерционные задачи. Это еще больше ухудшит состояние Укрзализныци.

Ранее мы на миллиарды долларов покупали американские локомотивы. Это уничтожало отечественную промышленность и уменьшало количество рабочих мест. Уже сейчас есть большой дефицит профессиональных кадров. Главная кадровая проблема Укрзализныци - неэффективный менеджмент. Стоит менять верхушку руководства. Если оно будет профессионально работать, сможем решить кадровую проблему", - добавляет эксперт.

29 октября председатель правления Укрзализныци подписал на инвестиционном форуме в Мариуполе соглашение о начале процедуры размещения части акций компании на бирже с Министерством инфраструктуры и Европейским банком реконструкции и развития.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Можем просто увеличивать количество частного бизнеса в железнодорожной отрасли" - эксперт о приватизации Укрзализныци». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 38377
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 37767
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому 3 Просмотров: 12672
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 12033
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 8469
Общество
Хомчак о разграблении украинских кораблей: даже стыдно комментировать
Хомчак о разграблении украинских кораблей: даже стыдно комментировать Просмотров: 279
Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине
Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине Просмотров: 279
Боевики применили артиллерию на Донбассе
Боевики применили артиллерию на Донбассе Просмотров: 252
На столичном Печерске открыли пункты обогрева
На столичном Печерске открыли пункты обогрева Просмотров: 45
СБУ заблокировала поставки в Украину угля из оккупированного Донбасса
СБУ заблокировала поставки в Украину угля из оккупированного Донбасса Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
3
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
2
Дело об убийстве евромайдановца Вербицкого: "слуга народа" контактировал с титушками - экс-нардеп Луценко
2
Московская церковь назвала украинца антихристом
Голосов: 47096
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua