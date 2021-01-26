Москва должна выплатить репарации Украины - эксперт

Михаил Гончар: Верховная Рада должна сформировать государственную политику в сфере энергетической безопасности. Фото: Сергей Старостенко

Сейчас прямые закупки Украиной газа из РФ невозможны. Хотя законодательных ограничений не существует, поэтому попытки будут.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"Верховная Рада должна сформировать государственную политику в сфере энергетической безопасности. В 2018 году в парламенте восьмого созыва был зарегистрирован проект Закона "Об основах государственной политики в сфере энергетической безопасности Украины". При новом составе Совета законопроект отозвали. Правительство Владимира Гройсмана 2019 подало новый - "Об основах энергетической безопасности". Этот так же где-то в ящиках Рады", - говорит эксперт.

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На покупку газа в РФ можем согласиться только, когда Россия уберется с оккупированных территорий Украины, отмечает он.

"Также Москва должна выплатить репарации. После этого можно будет говорить о возобновлении закупок и у Газпрома, и у независимых российских добытчиков. Чем больше предложений на рынке - тем больше конкуренция и ниже цена", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает разблокировать закупки газа непосредственно из России. Мол, можно покупать топливо у независимых компаний.