Московский патриархат отмечает поражения украинцев - Саган

Александр Саган: поместная церковь снимет внутриконфессийные противостояния. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Поместная церковь - мощный фактор украинизации. Московский патриархат 300 лет русифицирует страну.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал религиовед Александр Саган.

"В царские времена священники получали серьезные доплаты за это. Язык, который они называют церковнославянским, изменен ближе к русской (с 1686 года украинская православная церковь была подчинена московской. В XVIII в. Она перешла на церковный язык российского образца. В 1720 году Петр I издал указ, чтобы все церковные книги украинского духовенства исправляли на русский язык. -Gazeta.ua). Московский патриархат - проводник "русского мира" и российской ментальности в Украине", - говорит он.

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Празднуем иногда то, что связано с нашими поражениями, отмечает эксперт.

"День Казанской иконы Божьей Матери (отмечается 21 июля и 4 ноября, -Gazeta.ua). Праздник имеет два повода. Первый - взятие Казани в 1552 году. Тогда войско Московии уничтожило ее населения, осталось всего 10 процентов людей, которые приняли христианство. Второй повод - поражение Польши в битве за Москву в 1612 году. Значительная часть польского войска состояло из украинцев. Русская православная церковь празднует избиения наших войск. И мы - вместе с ней.

Также чтим князя Андрея Боголюбского, который в 1169 сжег Киев. В молитвах благодарим его. Таких абсурдных вещей много. Даже Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная продолжают эти московские традиции. Только в этом году создали комиссию, которая должна разобраться с тем, что и как мы празднуем", - объясняет религиовед.

Надо помирить православных между собой, отмечает Александр Саган.

"Это может сделать Поместная церковь. Социология показывает, что у нас исчезают московско-православные и киевско-православные. Появляются просто православные. Они из Московского патриархата вышли, а в Киевский не дошли. Одна из причин - непризнанность последнего.

Верующие не могут быть вне церкви. Поэтому часто становятся адептами новых харизматических культов, которые являются бизнес-проектами. Например, церковь "Возрождение" Владимира Мунтяна.

Поместная церковь снимет внутриконфессиональные противостояния. Усилит украинское православие, позволит ему выйти на мировой уровень ", - добавляет он.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 мая