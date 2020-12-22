Мошенники трудоустроили украинцев под видом румын

Уездный суд финского города Пирканмаа приговорил двух мужчин к выплате штрафа за фальсификацию документов.
Мужчины поставляли временную рабочую силу бетонному заводу в Центральной Финляндии. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что удостоверение личности украинских работников не дают права на работу в Финляндии. Поэтому украинском в 2017 году выдали румынские удостоверения личности, чтобы доказать их право как граждан ЕС работать в Финляндии без разрешения на работу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие вакансии за рубежом предлагают для украинских заробитчан
Приговорены к штрафам лица не занимались лично изготовлением поддельных документов. Свою вину они отрицают.
Согласно решению уездного суда, работники предъявляли фальшивые документы, налоговой власти и представителю профсоюза строителей.
Мужчин приговорили к 60 суточных штрафов.
Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса. Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинских стран для работы рядом с Польшей и Германией.
Комментарии