Мошенники трудоустроили украинцев под видом румын

Украинцам выдали румынские удостоверения личности, чтобы доказать их право как граждан ЕС работать в Финляндии без разрешения на работу. Фото: bigmir.net

Уездный суд финского города Пирканмаа приговорил двух мужчин к выплате штрафа за фальсификацию документов.

Мужчины поставляли временную рабочую силу бетонному заводу в Центральной Финляндии. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что удостоверение личности украинских работников не дают права на работу в Финляндии. Поэтому украинском в 2017 году выдали румынские удостоверения личности, чтобы доказать их право как граждан ЕС работать в Финляндии без разрешения на работу.

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Приговорены к штрафам лица не занимались лично изготовлением поддельных документов. Свою вину они отрицают.

Согласно решению уездного суда, работники предъявляли фальшивые документы, налоговой власти и представителю профсоюза строителей.

Мужчин приговорили к 60 суточных штрафов.

Активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавируса. Но Чехия остается одной из самых популярных среди украинских стран для работы рядом с Польшей и Германией.