Мошенник требовал $150 тысяч, прикрываясь связями в Офисе президента

Мошенник вымогал у одного из участников проекта LIFT 150 тысяч долларов. Фото: УНИАН

В Киеве задержали мошенника, который требовал у участника президентского проекта LIFT 150 тысяч долларов.

Он прикрывался связями в Офисе президента Украины, сообщили в пресс-службе ГПУ.

Мошенника задержали "на горячем" во время передачи части средств в сумме 30 тыс. евро.

"По версии следствия, указанное лицо путем обмана, а именно создания представления у кандидата на должность председателя одной из районных администраций Киевской области (проект LIFT) о наличии "связей" в Офисе президента Украины, пыталось завладеть денежными средствами в сумме 150 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

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Комментируя это задержание, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что благодаря проекту LIFT, направленному на поиск квалифицированных специалистов, времена, когда должности получали с помощью взяток, прошли.

"Времена, когда вопросы решались с помощью взяток, прошли. Проект LIFT направлен на честный и прозрачный отбор специалистов, которые хотят менять страну. Любые злоупотребления на этом проекте недопустимы, виновных будут наказывать в соответствии с законом", - подчеркнул Трофимов.

В Киеве двое мошенников через фиктивные пункты обмена валют обманывали людей на большие суммы. В период с июля по август 2017 они выманили около 2,7 млн грн.