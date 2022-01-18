Мороз и туман: показали заснеженную вершину Карпат в -20℃

Поп Иван Черногорский или Черная Гора утром 18 января. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 18 января на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах ударил мороз почти в -20°C.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00 на горе Пип Иван Черногорский туман. Видимость до 70 м. Температура воздуха -18 градусов", - говорится в сообщении

Также отмечается, что северный ветер на вершине горы достигал 8 м/с.

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. 18 января в Украине будет холодно и ветрено. В Киеве Крещенский сочельник пройдет с морозцем, днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятен, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада сильный и штормовой. Порывы возможны более 15 м/с.