Мороз до -10 и осадки - синоптики огорчили прогнозом на 12-18 марта

Несмотря на то, что уже середина марта, весеннее тепло в Украину не спешит. Практически во всех регионах ближайшие 7 дней облачно, днем столбики термометров не будут подниматься выше 8°С тепла. Зато ночью температура будет опускаться до -10°С.
По прогнозам Укргидрометцентра, 12-18 марта холоднее всего будет на Востоке и Севере страны. Теплее - на Юге. Кое-где возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны порывы ветра до 12 м/с.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.
ЗАПАД
12 марта - облачно с прояснениями. Снег, днем с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1..-4°С, днем 2..7°С.
В Карпатах снег, температура воздуха ночью -3..-8°С, днем -1..-6°С.
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13 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 3..8°С.
В Карпатах небольшой снег, днем с дождем; температура воздуха ночью +1..-4°С, днем 0..5°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 7..12°С.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура воздуха ночью +1..-4°С, днем 2..7°С.
ВОСТОК
12 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9..-14°С, днем 2..-3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1..- 6°С, днем -3..2°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..-6°С, днем 0..5°С.
ЦЕНТР
12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5..- 10°С, днем -2..3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0..- 5°С, днем 0..5°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 2..7°С.
СЕВЕР
12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С, днем -2..3°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 2..7°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 2..7°С.
ЮГ И КРЫМ
12 марта - переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие осадки. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С, днем 2..7°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2..-3°С, днем 3..8°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..4°С, днем 7..12°С.
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КИЕВ
12 марта - облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5..-7°С, днем 0..2°С.
13 марта - облачно с прояснениями. Небольшой снег и дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..1°С, днем 4..6°С.
14 марта - облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1..1°С, днем 4..6°С.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15-18 МАРТА
15 марта в северных, центральных областях и Карпатах небольшие осадки. 16-17 марта в южных и восточных областях небольшие, местами умеренные осадки. На остальной территории 18 марта в Украине без существенных осадков.
Температура ночью от 3°С тепла до 3° мороза, днем 2-7°С тепла, на юге страны до 10°С тепла.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАРТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
12 марта самая низкая температура 25,3°С мороза отмечалась в 1987 году в Ивано-Франковске, самая высокая 19,4°С тепла в 1930 году в Симферополе.
В этот день 1983 года в Украине бушевал сильнейший ветер 26-30 м/с. Больше всего досталось Винничине.
В 1973-м Украину засыпало снегом. Крупнейшие сугробы фиксировали в южных регионах и Крыму.
А в 1971 году Ивано-Франковскую область накрыло метелью. Непогода с порывами в 40 м/с длилась более суток.
2021 года будет еще жарче, чем 2020-го. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.
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