Монобольшинство у "Слуги народа": что будут делать в Раде другие партии

Леонид Швец: Другим партиям нечего делать в нынешнем парламенте Фото: Сергей Старостенко

"Слуга народа" в Верховной Раде имеет однопартийное большинство. Другие партии серьезного влияния не имеют.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Другим партиям нечего делать в нынешнем парламенте. Надо готовиться к следующим выборам, которые будут через 5 лет. У них может появиться какая-то сила, если монобольшинство очень сильно налажает. Но шаги, которые могут вызвать сильное общественное возмущение, они будут предотвращать. Поэтому свои 5 лет будут. Когда количество конституционных изменений увеличится, будет резон переизбрать новую Раду из 300 депутатами. Если надо будет, Зеленский спокойно на это пойдет. Он пришел на один срок. В это верит и ставит эту планку. Это заставляет его спешить и сделать как можно больше. Но это власть, и она может изменить человека. Тем более такой не было ни у Януковича, ни у Кучмы", - говорит Швец.

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Национал-демократические силы сейчас переживают кризис, считает политический обозреватель.

"Те, кто поддерживал Порошенко, отказываются проанализировать, что произошло. Потому что если не извлечь из этого урока, будет хуже. Сейчас нет политики. Потому что с одной стороны все стало "зеленым". А еще потому, что с другой все обижены. Никто не хочет анализировать, только ждут, пока избиратели Зеленского поймут свою ошибку. Поэтому национал-демократическое крыло украинской политики продолжает себя хоронить, вместо сделать выводы и восстановиться в новом электоральном цикле", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.