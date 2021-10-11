Монах жил в пустыне и ел траву. Церковный праздник 12 октября

Православная церковь 12 октября вспоминает преподобного Кириака Отшельника (Пустынника). Родился святой в набожной семье.

Его родственник епископ Коринфский Петр сделал его чтецом в церкви. В 18-летнем возрасте Кириак стал монахом и тайно от родителей отправился в Иерусалим. Провел зиму недалеко от Сиона.

Работал в обители святого Евфимия, в Коринфе. Впоследствии Евфимий отправил его в Иордан к святому Герасиму. Жил юноша в монастырском общежитии и работал на различных послушаниях. Кириак молился, мало спал и соблюдал строгий пост.

Автор: pinterest.com Кириак Отшельник жил в пустыне и исцелял людей

После смерти Герасима святой более 10 лет придерживался молчания и жил в уединенной келье. В 37-летнем возрасте его освятили в сан диякоа. Затем Кириак 30 лет служил в Сиккийской лавре. Там придерживался еще более суровых канонов.

В 70 лет мужчина ушел в пустыню вместе с учеником Иоанном. В пустыне отшельники ели только горькие травы, которые после молитвы святого Кириака становились сладкими. Через 4 года о них узнал старейшина комитов с Фекуи и привез им хлеба. Он попросил у Кириака благословения и молитвы. С тех пор к святому начали приводить больных людей для того, чтобы он их исцелил.

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Через 7 лет к нему пришли слуги Сиккийской лавры и попросили помочь побороть голод и нищету. Кириак согласился. Он также участвовал в борьбе с еритикамы.

До конца жизни святой прожил в пещере возле монастыря. Умер Кириак в 109 лет. До смерти продолжал молиться, работать на благо лавры и исцелять людей.

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