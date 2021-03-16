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вторник, 16 марта 2021 02:46

МОН советует школам продолжать каникулы

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МОН советует школам продолжать каникулы
Школам будут советовать продлить каникулы. Фото: Украинская правда

В Министерстве образования и науки Украины рекомендовали школам продолжать каникулы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

"Проведя консультации с министром здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, МОН советует продолжить при необходимости каникулы в школах", - министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в своем Telegram.

Он также напомнил, что на территории регионов, для которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учреждений образования, независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

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Между тем, Украина на пороге нового локдауна - в Минздраве комментируют возможность введения новых ограничительных мер.

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