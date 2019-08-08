Молодой маме срочно нужна помощь на пересадку костного мозга

У 22-летней Лизы Кучеренко из Киева обнаружили острый лейкоз. Девушке необходима дорогостоящая операция. Сделать ее могут в Израиле. На это нужно 200 тысяч долларов.
О диагнозе Лиза узнала будучи на 9 месяце беременности. Поскольку срочно нужна была химиотерапия, роды пришлось вызвать искусственно.
Родители продали квартиру и увезли Лизу на лечение в Израиль. Впоследствии выяснилось, что девушке необходима пересадка костного мозга.
Часть необходимой суммы собрать удалось, однако помощь все еще очень нужна.
Реквизиты для помощи:
Карта ПриватБанка: 5168755102966203 (Кучеренко Елизавета).
Как продвигается сбор средств, можно узнать на странице Лизы в Facebook.
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