Молодой маме срочно нужна помощь на пересадку костного мозга

Автор: instagram.com Лейкоз у Лизы обнаружили во время беременности.

У 22-летней Лизы Кучеренко из Киева обнаружили острый лейкоз. Девушке необходима дорогостоящая операция. Сделать ее могут в Израиле. На это нужно 200 тысяч долларов.

О диагнозе Лиза узнала будучи на 9 месяце беременности. Поскольку срочно нужна была химиотерапия, роды пришлось вызвать искусственно.

Родители продали квартиру и увезли Лизу на лечение в Израиль. Впоследствии выяснилось, что девушке необходима пересадка костного мозга.

Часть необходимой суммы собрать удалось, однако помощь все еще очень нужна.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5168755102966203 (Кучеренко Елизавета).

Как продвигается сбор средств, можно узнать на странице Лизы в Facebook.