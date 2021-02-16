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четверг, 18 февраля 2021 11:30

Молодежь Майдана уже имеет своих детей. Они родились в другом мире: главное - в журнале "Країна"

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"Молодежь, которая выросла на примере событий Революции достоинства, уже имеет своих детей. Они родились в другом мире, знают, что мы боремся с агрессором. Россия - не просто извечный враг, а враг настоящего и завтрашнего дня. Кто бы ни был у власти в Кремле", - говорит журналу "Країна" Василий ГАЛАМАЙ, парамедик. В 7-ю годовщину Революции достоинства ее участники вспоминают события 2014-го.

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №7 (560) от 18 февраля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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18
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