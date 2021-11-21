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воскресенье, 21 ноября 2021 17:25

Мокрый снег, дождь и ветер: чего украинцам ждать от погоды

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Мокрый снег, дождь и ветер: чего украинцам ждать от погоды
В начале недели погода в Украине будет теплой. Фото: ua.news

22 ноября погода в Украине будет теплой, в западных, днем ​​и юго-восточных областях пройдет небольшой дождь.

На остальных территориях без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В юго-западных областях местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днем 4-9°, в южной части 10-15°.

В Карпатах температура воздуха ночью будет 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла, местами небольшой дождь и мокрый снег.

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В Киеве существенных осадков не будет, температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем ​​6-8°.

Во вторник, 23 ноября, по всей территории Украины кроме юга пройдет небольшой мокрый снег. Днем в южной и восточной части небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, на остальных территориях около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла. В Закарпатье 4-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем ​​4-9°.

Ночью в Киеве пройдет небольшой мокрый снег, температура воздуха – 2-4° мороза. Днем без существенных осадков, температура воздуха – 1-3° тепла.

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается плюс. Святого Николая 19 декабря ожидают кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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Дата
21
ноября

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