Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото

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Модные тенденции не перестают удивлять новшествами. Каждый сезон появляются необычные предметы гардероба на грани гениальности и безумия.

Иногда креативность и нестандартный подход дизайнеров просто шокируют. Например, производители обуви изготовили эксклюзивные туфли в виде вермишели. Или создали туфли с шипами, которые в случае опасности помогут обороняться.

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Некоторые туфли могут напоминать ласты для подводного плавания.

Известные бренды часто пропагандируют разумное потребление и вместо дорогих сережек одевают крышки с бутылок.

Кстати, посуда также используют как элемент моды. Ее можно носить как браслет.

В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать лаконичные модели нижнего белья с прозрачными вставками. Невесомое кружево подойдет для романтического образа. Такие комплекты чаще всего прозрачные или полупрозрачные.