 
Ексклюзивы
1/5
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 702
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 414
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1269
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 468
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 585
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1944
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 279
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1611
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 1035
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
10
10
6
15
10
Как менялся аэропорт &quot;Киев&quot; в течение 97 лет - уникальные фото
Как менялся аэропорт "Киев" в течение 97 лет - уникальные фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
&quot;Люди ложат свое здоровье, но не богатеют&quot; - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
"Люди ложат свое здоровье, но не богатеют" - блогерка о сложностях и преимуществах жизни в селе
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 261
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 243
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1764
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 360
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 13:08

Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
10

  Комментировать

Дизайнеры нашли выход, как быть нежной девушкой и носить любимую спортивную обувь
Фото: Instagram/ancutasarca
Посуду можно использовать как браслет
Туфли в виде вермишели
Таких босоніжок немає більше ні у кого
Наряд бунтарки не обойдется без джинсов с пикантными вырезами

Модные тенденции не перестают удивлять новшествами. Каждый сезон появляются необычные предметы гардероба на грани гениальности и безумия.

Иногда креативность и нестандартный подход дизайнеров просто шокируют. Например, производители обуви изготовили эксклюзивные туфли в виде вермишели. Или создали туфли с шипами, которые в случае опасности помогут обороняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белые стрелки: в моду вернулся старый макияжный тренд

Некоторые туфли могут напоминать ласты для подводного плавания.

Известные бренды часто пропагандируют разумное потребление и вместо дорогих сережек одевают крышки с бутылок.

Кстати, посуда также используют как элемент моды. Ее можно носить как браслет.

В этом сезоне стилисты рекомендуют выбирать лаконичные модели нижнего белья с прозрачными вставками. Невесомое кружево подойдет для романтического образа. Такие комплекты чаще всего прозрачные или полупрозрачные.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн

Самое читаемое
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 5751
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 4374
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 3951
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3735
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
3
 Просмотров: 2205
Общество
Как менялся аэропорт "Киев" в течение 97 лет - уникальные фото
Как менялся аэропорт "Киев" в течение 97 лет - уникальные фото
10
 Просмотров: 9
Киев попал в 100 лучших городов мира
Киев попал в 100 лучших городов мира 4 Просмотров: 171
Чем порадуют и обеспокоят последние весенние дни: прогноз астролога
Чем порадуют и обеспокоят последние весенние дни: прогноз астролога
 Просмотров: 117
В Украине стремительно выросло количество детских самоубийств: шокирующие цифры
В Украине стремительно выросло количество детских самоубийств: шокирующие цифры Просмотров: 198
Укрзализныця запускает новые маршруты к Азовскому морю
Укрзализныця запускает новые маршруты к Азовскому морю Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Киев попал в 100 лучших городов мира
3
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
2
Нашли квартиру, в которой "проживает" более 1 тыс. человек
Голосов: 56348
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть