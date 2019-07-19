Многодетную украинку отпустили из зала грузинского суда

После освобождения украинка останется в Грузии. Фото: gdb.rferl.org

Мать 10 детей, украинку Юлию Сусляк, которую удерживали в Грузии, отпустили из зала суда.

19 июля истекал срок представления всех доказательств по делу - рассказал адвокат украинки Зураб Тодуа.

"Это означает, что прокуратура была обязана представить доказательства, которыми подтверждалась вина Юлии Сусляк. Но поскольку они в течение трех месяцев не смогли ни одного доказательства раздобыть, решили следующее: якобы они не смогли получить доказательства, и лучше с этим разберется прокуратура Украины по делу суррогатства и купли-продажи детей ", - рассказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок

Тодуа уточнил, что доказательства не смогли доказать за статьей о торговли людьми.

"Со мной вчера целый день связывались прокуроры и следователи хотели, чтобы я получил билет на Киев, именно на Киев. Мы отказались, потому что никакой обязанности у нас в этой части нет, и они после решения суда хотели ее забрать и у них уже есть билет на Киев и хотели насильно посадить в самолет. Я смог с помощью ваших коллег, телекамер спрятаться от них, сейчас Юля находится в безопасном месте. О дальнейших планах ... она просто отдыхает ", - добавил адвокат.

Тодуа также сказал, что защита хочет довести дело до конца и осудить прокуроров, которие открыли производство по делу украинки "без всяких на то оснований и держали женщину под стражей в течение трех месяцев".

На уточняющий вопрос, останется ли Юлия в Грузии до конца ходу дела, адвокат ответил: "Да, да".

Родственники Юлии Сусляк, которую задержали в Грузии по подозрению в торговле детей, будут требовать наказания тем, кто раскрыл тайну суррогатного материнства.